Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki son antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Aytemiz Alanyaspor maçı için uçakla Antalya'ya gitti.
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