YURTHABER
  4. Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki son antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Aytemiz Alanyaspor maçı için uçakla Antalya'ya gitti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Hacılar’da karne heyecanıHacılar’da karne heyecanı
Başkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesiBaşkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antrenman Futbol Kayserispor Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:53
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Erciyes Anadolu Holding’ten yardım eli

Erciyes Anadolu Holding’ten yardım eli

Kayserispor’un Kupa maçı kadrosu

Kayserispor’un Kupa maçı kadrosu

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.