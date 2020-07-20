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Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.07.2020 13:22 | Son Güncelleme

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, bu sezon Süper Lig’den hiç bir takımın düşmemesi gerektiğini söyledi.Süper Lig’in 33.

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, bu sezon Süper Lig’den hiç bir takımın düşmemesi gerektiğini söyledi.
Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, şehre moralsiz dönerken kulübün sponsor firmasının CEO’sundan destek geldi. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden, “Hak ederek kazanılmış bir şampiyonluk sonrası Başakşehir Futbol Kulübünü tebrik ediyorum. Kulüp Başkanı dostum, arkadaşım Göksel Gümüşdağ’ı ve Futbol Şube Sorumlusu canım kardeşim Ahmet Ketenci’yi tebrik ediyorum. Bize gelince, bu sezon alt liglerde olduğu gibi düşme olmamalı. Bu sezon Süper Lig’den hiçbir takım düşmemeli ve sonraki yıllarda da birçok ligde olduğu gibi 20 takımlı bir lig olmalı. Bu çağrımıza Türkiye Futbol Federasyonu olumlu yaklaşacaktır. Ters bir karar çıkar ve Hes Kablo Kayserispor küme düşerse sözle değil icraatla yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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