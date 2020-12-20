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Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.12.2020 15:42 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan 3 puanla dönme arzusunda.
Süper Lig’in 13. haftasında yarın Antalyaspor’a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 17.30’da havayolu özel uçak ile direk Antalya’ya gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Yarın Antalya Stadyumunda oynanacak olan Fraport-Tav Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.

Kayserispor, Antalyaspor maçına hazır

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