Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, maske takmadığı için ceza aldı.

Mart ayından beri ülkemizde de görülen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği korona virüs salgını ile ilgili olarak maske takılması yönünde sürekli yapılan uyarılara uymayanlardan birisi de Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz oldu. Tokgöz, maske takmadığı için de para cezası ile cezalandırıldı.

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, 13 Temmuz günü Kayseri’de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK maçında sosyal mesafeye uymadığı ve maske takma kuralına riayet etmediği için Futbol Disiplin Talimatı uyarında 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

Ayrıca Hes Kablo Kayserispor kulüp idarecisi olan Mehmet Yay da, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

