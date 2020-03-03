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Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Süper Lig’in 24.haftasında sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0 yenerek 3 puanı alan Hes Kablo Kayserispor’da moraller yerine geldi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Süper Lig’in 24.haftasında sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0 yenerek 3 puanı alan Hes Kablo Kayserispor’da moraller yerine geldi. Sarı kırmızılı takımın Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, önemli bir virajı kayıpsız olarak geçtiklerini söyledi.
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Hayati bir virajdı. Çok çok önemli bir maçtı. Çok şükür oyuncularımız 90 dakika ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve 3 puanı hediye ettiler. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler. Hakları hiç bir zaman ödenmez. Çok şükür takımın özgüveni yerine geldi. Darısı diğer maçlara. Bundan sonra güzel günler gelecek" dedi.

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