Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, liglerin oynanmasının en hakkaniyetli karar olacağını ancak şu aşamada bunun çok zor olduğunu söyledi.

UEFA’nın dün kulüpler ile futbolcular arasındaki sözleşme ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "UEFA’nın aldığı karar mantıklı. Ancak bu kararın önümüzdeki günlerde nasıl gerçeklik bulacağını bekleyip görmek lazım" dedi.

UEFA’nın ligleri oynatmak istediğini ancak Korona Virüsü sebebiyle kararlı bir adım atamadığını söyleyen Mustafa Tokgöz, "UEFA aslında ligleri oynatmak istiyor. Çünkü çok ciddi sponsor gelirleri var. Ancak Korona Virüsü gerçeğini aşamıyor. Belki de yakında, tüm federasyonlar kendi ligleri ile ilgili karar versin çağrısında bulunabilir" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Tokgöz, "Türkiye’de liglerin alt sıralarında bulunan takımlar için tartışmaya mahal vermeden karar alınabilir. Ligler 20 veya 21 takıma çıkarılabilir. Ancak liglerin üst sıraları ile ilgili alınacak her karar çok tartışmalı olacaktır. Burada en hakkaniyetli ve tartışma götürmeyen karar liglerin oynanması olacaktır. UEFA ve Şampiyonlar Ligi’ne gidecek temsilci sayısı artırılarak çözüm üretilebilir. Ama sağlığın ön planda olduğu şu dönemde, liglerin oynanacağına da pek ihtimal vermiyorum" açıklaması yaptı.

