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Kayserispor, Aybaba ile kazanamadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 09:07 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile kazanamadı.Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş’ın yerine göreve getirilen teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig’de maç kazanamadı.Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig’de 6 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, 4 beraberlik 2 yenilgi aldı.

Kayserispor, Aybaba ile kazanamadı

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile kazanamadı.
Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş’ın yerine göreve getirilen teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig’de maç kazanamadı.
Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig’de 6 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, 4 beraberlik 2 yenilgi aldı. Aybaba yönetiminde çıktığı maçlarda Galatasaray, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor takımı Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını da kaybetti.
Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçında rakip ağlara 3 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Kayserispor, bu maçlarda Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarında gol atabildi.

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