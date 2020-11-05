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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör arayışı ile ilgili açıklama yaptı.Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör arayışı ile ilgili açıklama yaptı.
Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör arayışları devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçı sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Yeni hocamız Hatayspor maçı öncesinde yetişebilir. Bazı gelişmeleri bekliyoruz. Ama Hatayspor maçı sonrasında kesinlikle teknik direktör sorununu çözeceğiz. Hatay maçından sonra da yeni hocamız gelmiş olur. Bir sürpriz yetişirse Hatay maçına çıkar” dedi.

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