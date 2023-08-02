YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan "transfer tahtası" açıklaması:

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan "transfer tahtası" açıklaması:

02.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, "Sorunlu dosyalar ile yarın yeni bir aşamaya geçilerek sağlanan ek kaynak sayesinde kısa süre içerisinde mutabakatların sağlanacağının müjdesini vermek isteriz." dedi.

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe alındığını belirtti. Bazı sorunlu dosyalar dışında transfere engel olan birçok dosyanın artık engel olmaktan çıktığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Sorunlu dosyalar ile yarın yeni bir aşamaya geçilerek sağlanan ek kaynak sayesinde kısa süre içerisinde mutabakatların sağlanacağının müjdesini vermek isteriz. Bu yaşanılan sıkıntıların bizi daha fazla kenetlediğini, yeni sezona daha hırslı ve istekli hazırlandığımızı belirtmek isterim. Kulübümüzün bir daha böylesine sorumsuzca borçlanmaması için, bizden sonraki yönetimlere daha büyük borçlar bırakmamak adına yerinde ve dozunda transfer yapacağımızı da bilmenizi isterim. Siz değerli taraftarlarımızın bize verdiği destek ve göstermiş olduğu anlayış için tekrar teşekkür ederiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp Fakültesi öğrencisinden 13 gündür haber alınamıyorTıp Fakültesi öğrencisinden 13 gündür haber alınamıyor
Şiddetli rüzgar evin çatısını uçurduŞiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu
Kardeşi telefonu açtığında babasının cansız bedeniyle karşılaştıKardeşi telefonu açtığında babasının cansız bedeniyle karşılaştı
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:34
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
19:55
Yatsı
21:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Kayseri eczanesi
Kocasinan
Hilal yildiz eczanesi
Talas
Yeni hilal eczanesi
Melikgazi
Muhsin eczanesi
Melikgazi
Papatyam eczanesi
Talas
Vefa eczanesi
Kocasinan
Tashan eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.