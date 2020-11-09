YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Pedro’ya ceza verilmesini önereceğim"

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Pedro’ya ceza verilmesini önereceğim"

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 09:02 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Pedro Henrique’ye ceza verilmesi için yönetime öneri getireceğini söyledi.Süper Lig’in 8.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da mağlubiyetin faturası Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olarak gösteriliyor.

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Pedro’ya ceza verilmesini önereceğim"

Hes Kablo Kayserispor Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Pedro Henrique’ye ceza verilmesi için yönetime öneri getireceğini söyledi.
Süper Lig’in 8.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da mağlubiyetin faturası Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olarak gösteriliyor. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında Brezilyalı futbolcuya ceza verilmesi için yönetime öneri götüreceğini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Hatayspor’u tebrik ediyorum. Bizim kazanmamız gereken maçtı. Maalesef 3 puanı kaybettik. Tabi ki bunun sorumluları var. Verilecek cezalar var" dedi.
Maçın kırılma anı olarak Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, "Her ne olursa olsun, böyle profesyonel bir oyuncu defansa yardım etmek amacıyla da olsa o kartı görmemeliydi. Ben şahsen bu karttan ötürü Pedro’ya ceza verilmesi için yönetim kuruluna öneride bulanacağım" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Dalyan’da trafik kazası: 1 ölü
Dalyan’da trafik kazası: 1 ölü
Elazığspor’dan Yeni Malatayspor’a destek ziyareti
Elazığspor’dan Yeni Malatayspor’a destek ziyareti
Balıkesir’de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor
Balıkesir’de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor
Bursa’da 10 şiir 10 şair etkinliği yapıldı
Bursa’da 10 şiir 10 şair etkinliği yapıldı
Ceviz ağacına asılı halde bulundu
Ceviz ağacına asılı halde bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:27
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi
Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.