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Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.08.2020 20:27 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Onur Gözbaşı, immün plazma bağışında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede örnek davranış sergileyen Gözbaşı, Kızılay Kan Merkezi'nde immün plazma bağışladı.

Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağış sürecinde gerekli bilgilendirmeleri yapan, canla başla çalışan İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Şehir Hastanesi ve Kızılay Kan Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk örneği göstererek ilk kez immün plazma bağışlayan Gözbaşı'ya, davranışından dolayı Kızılay'ın kan bağışçıları için hazırladığı Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık imzalı berat verildi.

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