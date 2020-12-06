YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.12.2020 15:04 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kenetlenme zamanı olduğunu ifade ederek destek istedi.Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, destek çağrısında bulundu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kenetlenme zamanı olduğunu ifade ederek destek istedi.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, destek çağrısında bulundu. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı yaptığı açıklamasında, "Kayserililer, Kayserispor’umuza gönül verenler. Takımımız için çok önemli dönemeçlerden birindeyiz. Kadro zenginliğimiz, teknik yönetim ile uyum ve başarı grafiğinin yükseldiği bu dönemde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Çünkü bu takım sadece kentin en önemli markası değil aynı zamanda en büyük organizasyonu, en büyük sosyal aktivitesi, bir olma, kenetlenme, bütünleşme, kentin ekonomik gelişimine katkı aracıdır" dedi.
Başkan Gözbaşı, "Zorluklar, sıkıntılar bizleri yıldırmıyor. Sarı kırmızı renklere gönül veren herkesin bu dönemeçte vereceği her tür destek bu takımın ligde hızla yükselmesini, Kayserililerin ve gönüldaşlarımızın sadece bu sezon değil, bundan sonrası için de gururla bu armayı sahiplenmelerini sağlayacaktır. Bizi basit oyunlarla yıldırmak isteyenler, bu tablo karşısında her zaman hayal kırıklığına uğrayacaklar ve oyunları ayaklarına dolanacak bunu da bilmelerini istiyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:35
Öğle
12:34
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kiçikapu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.