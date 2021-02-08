Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Erzurumspor maçında alınan puanın son derece önemli olduğunu söyledri

Süper Lig’in 24.haftasında deplasmanda oynadıkları Erzurumspor maçından 1 puanla ayrılan Hes Kablo Kayserispor’da sergilenen kötü futbol tepki çekti. Başkan Berna Gözbaşı da sergilenen futbol ve alınan puan ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından taraftarlara seslenen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Öncelikli hedefimiz ligde kalmak olduğuna göre zorlu Erzurum deplasmanından alınan 1 puan aslında çok değerli. Ayrıca çok sayıda yeni transfer bu maçta yer aldı. Onların takıma uyumu ile gelecek haftalarda çok daha iyi olacağız" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, "Çok değerli hocamız ve futbolcularımızla görüştüm. Saha şartlarından yakındılar, haklılar. Geçen sezonu düşündüğümüzde bizim için en büyük handikap rakiplerimize karşı verdiğimiz puanlardı. Erzurumspor maçında ortaya konan futbol ne yazık ki bize yakışmadı. Sezonun en kötü maçlarından birini çıkardık ama önemli olan Erzurum’dan puan ya da puanlarla dönmekti. 3 puana yaklaşsak da deplasmandan 1 puan çıkarmak da sevindirici" cümleleri paylaştı.

