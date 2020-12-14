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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Kazananlar her zaman mücadele edenlerdir”

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.12.2020 10:14 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, genç futbolculara mücadeleden yılmamaları gerektiğini söyleyerek; “Kazananlar her zaman mücadele edenlerdir” dedi.Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Kazananlar her zaman mücadele edenlerdir.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Kazananlar her zaman mücadele edenlerdir”

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, genç futbolculara mücadeleden yılmamaları gerektiğini söyleyerek; “Kazananlar her zaman mücadele edenlerdir” dedi.
Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Kazananlar her zaman mücadele edenlerdir. İş yaşamımda özellikle yurt dışındaki profesyonellere dikkat ettiğimde azimle, durmaksızın çalışmaları, kendilerini sürekli yetiştirmeleri, mücadeleden asla yılmamaları, emeklerinin değerini bilmeleri ve bunu her platformda savunmaları hep dikkatimi çekmiştir. Mücadele edip, kazanmak, emeğin değerini korumak benim için başarının formülü” dedi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Bu ruhla hareket edenleri iş, spor, sanat, her alanda, özellikle gençlerde gördüğüm zaman çok heyecanlanıyor, gelecek için umutlanıyorum. Emre Demir’lerden Nurettin’lere, Barış, Mehmet Eray, Muhammed, Talha, Adem, Abdülkadir, Onurcan, Hayrullah, Kenan ve ismini sayamadığım altyapımızdan gelen tüm gençler benim icin çok ama çok özel. Süper Lig’de en genç kaleci ünvanını alan Doğan’ımız Trabzonspor karşısında başarılı oyunuyla bütün sıkıntılarımı, üzüntülerimi aldı. Çünkü verdiği büyük mücadele sonrası bu genç yaşında kazandığını, aslında hepimizin tüm ülkenin kazandığını gördüm. Doğan’ımız da Türk futboluna hayırlı olsun. Maç çıkışı yanıma geldiğimde yaşadığımız gururun tarifi yoktu” cümleleri kurdu.
Başkan Gözbaşı, gençlere çağrı yaparak “Mücadele edin, hakkınızı koruyun, kendinizi geliştirin ve ülkeye millete hayırlı bireyler olun. İsminiz ancak bu şekilde yaşar, yaşatılır” ifadelerinde bulundu.

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