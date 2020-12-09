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Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK’ya sevkedildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.12.2020 11:30 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, PFDK’ya sevkedildi.Süper Lig’in 10.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor’da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ya sevkedildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin resmi internet sitesinde "Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın 5 Aralık 2020 tarihinde oynanan Göztepe-Kayserispor Süper Lig müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36.

Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK’ya sevkedildi

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, PFDK’ya sevkedildi.
Süper Lig’in 10.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor’da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ya sevkedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin resmi internet sitesinde "Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın 5 Aralık 2020 tarihinde oynanan Göztepe-Kayserispor Süper Lig müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve Hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir" paylaşımı yapıldı.
Ayrıca Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de, 5 Aralık 2020 tarihinde medyada ve sosyal medya hesabından yaptığı Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkedildi.

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