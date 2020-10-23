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Kayserispor Bektaş ile devam

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.10.2020 09:16 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor yöneticileri, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile devam etme kararı aldı.Süper Lig’de ilk 5 haftada sadece 2 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor’da tartışılan ve taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Teknik Direktör Bayram Bektaş ile ilgili karar verildi.

Kayserispor Bektaş ile devam

Hes Kablo Kayserispor yöneticileri, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile devam etme kararı aldı.
Süper Lig’de ilk 5 haftada sadece 2 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor’da tartışılan ve taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Teknik Direktör Bayram Bektaş ile ilgili karar verildi. Kayserispor yönetim kurulu, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile devam etme kararı aldı. Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsa Gün, Sivasspor maçı sonrasında Berna Gözbaşı başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Bayram Bektaş’ın da bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. İsa Gün, "Dün akşam takımımızın antrenmanı sonrası yönetimimiz ve teknik heyetimizle birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hep birlikte daha güzel işlere imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam" dedi.

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