Kayserispor, Beşiktaş maçıyla çıkışını sürdürmek istiyor

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarının en iyi ekiplerinden birisi olduklarını söyledi.

Averajla BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ardından 16. sırada yer alan Kayserispor, ligin 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş'ı da yenerek hem yükselişini sürdürmek hem de tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmak istiyor.

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Süper Lig'de bu sezon ilk kez 2 maç üste üste kazanan ve çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor , 6 Temmuz Pazartesi günü konuk edeceği Beşiktaş'ı da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

Taraftarın son haftalarda özlediği Kayserispor'u izlediğini belirten Tokgöz, "Önce evimizde Gençlerbirliği, sonra deplasmanda Demir Grup Sivasspor galibiyetleri bizi uzun süredir çıkamadığımız 18'inci sıradan kurtardı. Sırada Beşiktaş maçı var. Bu maçı alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Futbolda başarı için inanmanın ve motive olmanın önemini vurgulayan Tokgöz, şöyle devam etti:

"Bitkisel hayattaki takımımızı, çok şükür yoğun bakıma aldık. Eskiden biz futbolcuları motive etmeye çalışıyorduk şimdi onlar bize moral vermeye başladı. Ligde kalacağımız inancına artık tüm ekibimiz sahip. Futbolcularımızın bize verdiği sözler var, bizim onlara verdiğimiz sözler var. Ligde kalınca onlar da vermiş oldukları sözü tutacak biz de tutmuş olacağız."

