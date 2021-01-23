YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor

Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor

23.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hem oyun hem de skor anlamında son haftalarda yakaladığımız çıkışı Fenerbahçe maçında da sürdüreceğiz"

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin başında kurdukları iyi takımın meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Özellikle mücadele anlamında iyi bir grafik çizdiklerini belirten Tokgöz, "Deplasmanda Yukatel Denizlispor ve kendi evimizde Yeni Malatyaspor'u yendik. Hem de özlediğimiz bir oyunla bu maçları kazandık. Gaziantep'te ise şans bizden yana değildi. Orada önemli 3 puan bıraktığımız düşünüyorum. 20. haftada ise Medipol Başakşehir karşısında çok net bir galibiyet aldık. Bu, takımızın kalitesini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların ve teknik heyetin ligin 21. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın öneminin farkında olduğunu ve bu bilinçle hazırlandıklarının altını çizen Tokgöz, şunları kaydetti:

"Hem oyun hem de skor anlamında son haftalarda yakaladığımız çıkışı Fenerbahçe maçında da sürdüreceğiz. Özellikle ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Kayserispor izleyeceğiz. Göreve geldiğimizden itibaren ligde kalıcı olabilen, her yıl düşme korkusu yaşamayan bir Kayserispor için çalıştık. Bu sezon bahsettiğimiz Kayserispor'u göreceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nuh Naci Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Direksiyon sınavına girecek kişilerin kısıtlamadan muaf tutulması sürücü kurslarını sevindirdi

Direksiyon sınavına girecek kişilerin kısıtlamadan muaf tutulması sürücü kurslarını sevindirdi

Üretim, ihracat, döviz ve işgücünün adresi: "Kayseri Serbest Bölgesi"

Üretim, ihracat, döviz ve işgücünün adresi: "Kayseri Serbest Bölgesi"

Pandemi sürecinde ev temizliği ürünlerine talep arttı

Pandemi sürecinde ev temizliği ürünlerine talep arttı

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'e yarıyıl tatili ilgisi

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'e yarıyıl tatili ilgisi

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'e yarıyıl tatili ilgisi

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'e yarıyıl tatili ilgisi

Kayseri’den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak

Kayseri’den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.