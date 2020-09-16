Kayserispor Cuma günü gidecek

Hes Kablo Kayserispor, ligin 2.haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına özel uçakla gidecek.

Hes Kablo Kayserispor’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Lige galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar, Cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçı için Cuma günü saat 17.00’de Kayseri’de ayrılacak.

Cuma günü yapacağı son antrenmanın ardından özel uçak ile Alanya’ya gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Sarı-Kırmızılı takımda yeni transferler kafilede yer alacak.

