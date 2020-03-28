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Kayserispor en fazla golü ikinci yarıda yedi

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Hes Kayserispor, 26 haftada en fazla golleri maçın ikinci yarılarında yedi.Süper Lig’in geride kalan 26 haftasında kalesinde 62 gol gören Hes Kablo Kayserispor, en fazla maçın ikinci yarılarında kalesini gole kapatamadı.

Kayserispor en fazla golü ikinci yarıda yedi

Hes Kayserispor, 26 haftada en fazla golleri maçın ikinci yarılarında yedi.
Süper Lig’in geride kalan 26 haftasında kalesinde 62 gol gören Hes Kablo Kayserispor, en fazla maçın ikinci yarılarında kalesini gole kapatamadı. Sarı Kırmızılılar, oynadığı 26 maçta 25 golü ilk yarıda 37 golü ise ikinci yarıda yedi. 4 maçta kalesini gole kapatan ancak 22 maçta gol ve goller yiyen Hes Kablo Kayserispor, ilk yarım saatlik dilimde 16 gol, ikinci yarım saatlik dilimde 15 gol yerken maçın son yarım saatlik bölümünde ise 31 gole engel olamadı.

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Kocasinan
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Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
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Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
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