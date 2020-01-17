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  4. Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, mevcut başkana destek çağrısında bulundu.Kayserispor’da görev yaptığı 3 sezon boyunca takımı başarıya götürebilmek adına mücadele sarfeden ve geçtiğimiz aylarda görevi devreden eski başkan Erol Bedir, sarı kırmızılı takımın geleceği adına kenetlenilmesi gerektiğini söyledi.

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Hes Kablo Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, mevcut başkana destek çağrısında bulundu.
Kayserispor’da görev yaptığı 3 sezon boyunca takımı başarıya götürebilmek adına mücadele sarfeden ve geçtiğimiz aylarda görevi devreden eski başkan Erol Bedir, sarı kırmızılı takımın geleceği adına kenetlenilmesi gerektiğini söyledi. Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, "Berna hanım Kayserispor’u başarıya taşıyabilmek adına elinden geleni yaparken herkesin destek vermesi gerekiyor. Berna hanımı yalnız başına bırakmamak gerekir. Bulunduğu görevin ne denli stresli ve sıkıntılı bir görev olduğunu gayet iyi bilen birisiyim. 3 sene boyunca sıkıntılara göğüs germek adına elimizden geleni yaptık. Görev bayrağı Berna hanımda. Berna hanımın ve Kayserispor’un başarılı olabilmesi için hepimizin destek olması gerekiyor. Bu vesile ile camiamıza destek olmaya davet ediyorum. Berna hanıma da sıkıntılı günlerde Kayserispor gerçeğinin altına elini koyduğu için tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

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