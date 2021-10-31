Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük maçında taraftarların teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etmesine ilişkin, "Maçtan sonra içeriye hep birlikte girdik. Orada hocanın duygusal hali hepimizi yaraladı, onun farkındayız. Hiç üzülmemize gerek yok." dedi.

Özhaseki, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, biraz zor ama keyifli bir galibiyet elde edildiğini söyledi.

Maçta sarı-kırmızılı ekibin epey zorlandığını, sıkıntı çektiğini ve kendilerinin de strese girdiğini belirten Özhaseki, "Kayserispor'un 2 hafta sonra galip gelmesi hepimizi çok sevindirdi. Bu bizim için adete ilaç gibiydi. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bu galibiyetler devam eder." diye konuştu.

Özhaseki, maçta taraftarların Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı istifaya davet etmesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Oyun içerisinde hocaya bu yapılmaz, doğru bir şey değil. Hakları var mı, elbette seyirci istediğini söyler, istediği tezahüratı yapar ama eğer biz Kayserispor'un başarısını istiyorsak takıma sonuna kadar destek olmamız lazım. Takım 1-0 geriden öne geçmiş. Hepimize düşen hocaya, takıma destek olmak. Şaşırdım da doğrusu. Niye böyle bir slogan oldu, çok da anlamadım. Kardeşlerimden rica ediyorum, lütfen Kayserispor'u desteklemeye devam etsinler. Burada fedakarlık eden bir ekip var. Maçtan sonra içeriye hep birlikte girdik. Orada hocanın duygusal hali hepimizi yaraladı, onun farkındayız. Hiç üzülmemize gerek yok. Eğer gerçekten hocanın gitmesi icap ediyorsa yönetim oturur, kendi arasında karar alır, gönderilir. Kaç tane hoca geldi gitti, hiç kimse ile bozuşmaya da üzmeye de gerek yok. Karakteriyle, şahsiyetiyle oynamaya da gerek yok. Bunlar bize yakışmaz. Şu anda da Kayserispor'un durumu iyi."

- "Bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu için çok önemliydi"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da son haftalarda güçlü ekiplerle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "O yüzden bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu için çok önemliydi. Bizler için de çok büyük moral oldu. Maalesef takımın önemli oyuncularından Mensah, antrenmanda şansız bir şekilde sezonu kapatacak kadar büyük bir sakatlık geçirdi. O yüzden moral açısından çok önemliydi. Tekrar buradan Mensah'a geçmiş olsun diyorum. Koltuk değnekleri ile geldi, maçı ayakta izledi. Duygusal anlardı. O yüzden bu galibiyeti herkese armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Kayserispor'un iyi yolda olduğunu vurgulayarak, takımı kutladı.

