Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupasında 14 Ocak Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL

Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL

Misafir Tribün - 65 TL

