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  4. Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı.Ziraat Türkiye Kupasında 14 Ocak Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TLKuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TLDoğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TLDoğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TLBatı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TLBatı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TLMisafir Tribün - 65 TL

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupasında 14 Ocak Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL
Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL
Misafir Tribün - 65 TL

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Sabah
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Öğle
12:50
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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