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Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

24.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı Kırmızılılar puan veya puanlarla dönmeyi amaçlıyor.
Süper Ligin 21.haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Sarı Kırmızılı takım, Rumen teknik direktör Dan Petrescu nezaretinde son çalışmasını bugün gerçekleştirdi.
Son antrenmanda kondisyon çalışması yanı sıra yine taktik çalışması yapan sarı kırmızılı oyuncular, idman sonrasında bol bol şut çalışması gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, yarın oynanacak müsabaka için bugün Kayseri’den ayrılacak. Hes Kablo Kayserispor, bugün saat 17.30’da uçakla İstanbul’a giderek kampa girecek.
Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları bulunan kaleci Silviu Lung, Miguel Lopes, Ömer Uzun ve Denis Alibec kadroda olmayacak. Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Harrizon Manzala da, maç kadrosunda olmayacak.

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