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Kayserispor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.11.2020 15:24 | Son Güncelleme

Kayserispor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor

Kayserispor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.
Süper Lig’in 9. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 17.00’de havayolu ile İstanbul’a gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Yarın Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray-Kayserispor mücadelesi saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak.

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