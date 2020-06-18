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Kayserispor galibiyete odaklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.Teknik Direktör Robert Prosinecki, cumartesi günü Kayseri’de oynanacak maç için takımı mental ve teknik olarak hazırlamaya çalışıyor.

Kayserispor galibiyete odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.
Teknik Direktör Robert Prosinecki, cumartesi günü Kayseri’de oynanacak maç için takımı mental ve teknik olarak hazırlamaya çalışıyor. Güçlü bir kadro ile rakibini mağlup ederek 3 puanı alan taraf olmak isteyen Robert Prosinecki, orta alanda Gustavo Campanharo, Dja Djedje, Bernard Mensah ve Pedro Henrique’ye forma verecek.
Forvet hattında da Muris Mesanovic ile maça başlamayı planlayan Prosinecki, Kadir Has Stadı’nda takımının kazanması için ofans ağırlıklı bir oyun oynatacak. Hırvat teknik adam, antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyararak basit hataların yapılmamasını ve kollektif futbol oynanmasını istedi.

Kayserispor galibiyete odaklandı

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