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Kayserispor-Gençlerbirliği maçını Ümit Öztürk yönetecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.06.2020 14:52 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 28.hafta karşılaşmasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28.haftasında 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 18.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçında görev yapacak hakemler açıklandı.Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği maçında Ümit Öztürk düdük çalacak.

Kayserispor-Gençlerbirliği maçını Ümit Öztürk yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 28.hafta karşılaşmasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28.haftasında 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 18.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4.Hakemi Ramazan Keleş.
Öte yandan Ümit Öztürk bu sezon ligde Hes Kablo Kayserispor’un ikinci maçını yönetecek.

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