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Kayserispor-Giresunspor maçının ardından

28.08.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Oyuncularım maç öncesi konuştuklarımızı harfiyen, mükemmel şekilde yerine getirdi"

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, bugün sahada oynanan oyundan dolayı futbolcuları ile gurur duyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, futbolcularının sahada istedikleri her şeyi yerine getirdiğini, iyi mücadele ettiklerini ve karşılığında da 3-0'lık skoru aldıklarını belirtti.

Maçtan önce, bugün topa sahipken iki farklı dizilişle sahada olacaklarını açıkladığını ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Oyuncularım maç öncesi konuştuklarımızı harfiyen, mükemmel şekilde yerine getirdi. İki tane çalıştığımız setlerden gol atmamız bizim için ayrıca sevindirici. Mücadelemiz gayet iyiydi, topa sahip olduk. Çok zor maçlar oynadık gerçekten. Fikstürümüz zor. Bundan sonraki hafta Fenerbahçe'ye deplasmana gidiyoruz, sonra Antalyaspor geliyor. Dışarıdan da bir şeyler getirebilirsek eğer bizim için daha olumlu olacak. Bugün gerçekten futbolcularımla gurur duydum. İstediğimiz her şeyi yerine getirdiler, iyi futbol oynadılar, iyi mücadele ettiler ve karşılığını 3-0'lık skorla aldık. Takımımı tebrik ediyorum."

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