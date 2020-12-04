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Kayserispor, Göztepe maçına hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 15:14 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.
Süper Lig’in 11. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 15.30’da havayolu ile direk İzmir’e gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak olan Göztepe A.Ş-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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Melikgazi
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Melikgazi
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Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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