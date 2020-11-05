Kayserispor Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenman ile devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 8. haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor. Kupada aldığı 5-0’lık Yomraspor maçı ile moral bulan Sarı-Kırmızılılar Hatayspor maçını da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Yomraspor maçında oynayan oyuncular yenileme çalışmalar yaparken oynamayan oyuncular ise kordinasyon ve çift kale maç yaptılar.

Yardımcı antrenörler Gökhan Ünal ve Ömer Faruk Mahir yönetiminde Hatayspor maçına hazırlanan Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

