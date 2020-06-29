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Kayserispor ikinci kez kazandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.06.2020 08:56 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ikinci kez deplasmanda kazandı.Süper Lig’in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez deplasman galibiyeti elde etti.Hasan Hüseyin Acar ve Bernard Mensah’ın golleri ile 3 puanı alan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon daha önce Denizlispor deplasmanında kazanarak 3 puanın sahibi oldu.Hes Kablo Kayserispor, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı.

Kayserispor ikinci kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ikinci kez deplasmanda kazandı.
Süper Lig’in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez deplasman galibiyeti elde etti.
Hasan Hüseyin Acar ve Bernard Mensah’ın golleri ile 3 puanı alan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon daha önce Denizlispor deplasmanında kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Hes Kablo Kayserispor, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip 2 kez berabere kalırken 11 kez de mağlup oldu. Hes Kablo Kayserispor deplasmanda 15 gol atarken kalesinde ise 44 gol gördü.

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