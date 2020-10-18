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Kayserispor ikinci kez yenildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ikinci kez sahasında yenildi.Süper Lig’de oynadığı 5 maçta 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez iç sahada mağlup oldu.Bu sezon sahasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip 1 kez galibiyet aldı.

Kayserispor ikinci kez yenildi

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ikinci kez sahasında yenildi.
Süper Lig’de oynadığı 5 maçta 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez iç sahada mağlup oldu.
Bu sezon sahasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip 1 kez galibiyet aldı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a ve Demir Grup Sivasspor’a 1-3’lük sonuçlarla mağlup oldu.
Kadir Has Stadyumu’nda oynadığı 3 maçta sadece 3 puan alan Hes Kablo Kayserispor rakiplerine 3 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

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