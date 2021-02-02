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Kayserispor ile Alanyaspor 10.kez karşılaşacak

02.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Kayserispor ile Alanyaspor 10.kez karşılaşacak

Süper Lig’in 23.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 23.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip 10. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.
Süper Lig’de ikinci yarının ikinci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 müsabakada Hes Kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 6 kez kazandı. 1 maç da berabere bitti. Sarı-Kırmızılılar, rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.
Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında Kayseri’de 4 maç oynandı. Bu maçlarda 1 kez Kayserispor 2 kez Alanyaspor kazanırken 1 maç da berabere bitti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçı Alanyaspor 2-0 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0
2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1
2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1
2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2
2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0
2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

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