YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 12.kez karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadı’nda karşılaşacak.

Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 12.kez karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadı’nda karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper lig tarihinde 11 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti.
Kayseri’deki maçlarda Kayserispor, İzmir’deki maçlarda Göztepe’nin üstünlüğü bulunuyor. Kayserispor’un İzmir’de Göztepe’ye karşı galibiyeti yok. Göztepe’nin de Kayseri’de galibiyeti bulunmuyor. Ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan maçı Göztepe 4-0 kazanmıştı.
Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe Kayseri’de 6. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kayseri’de oynanan 5 maçta 3 kez Kayserispor kazanırken 2 maç da berabere bitti. Geçen sezon Kayseri’de oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
İki takım arasında Süper Lig’de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0
2018/2019 Kayserispor-Göztepe 2-1
2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0
2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1
2017/2018 Kayserispor-Göztepe 1-0
1979/1980 Kayserispor-Göztepe 3-2
1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1
1974/1975 Kayserispor-Göztepe 1-1
1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0
1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0
1973/1974 Kayserispor-Göztepe 0-0

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
12:55
İkindi
16:05
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.