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Kayserispor ile Konyaspor 26.randevuda

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor bugün Süper Lig tarihinde 26.

Kayserispor ile Konyaspor 26.randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor bugün Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. İki ekip, Süper Lig tarihinde 26. kez birbirini yenmek için sahaya çıkacak. Kayserispor ile Konyaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 25 kez karşılaştı. 9 maç berabere biterken İstikbal Mobilya Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 9 kez kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Konyaspor ise 28 gol attı. İki takım arasında en farklı galibiyetler 3-0’lık sonuç oldu. Her iki takımın da birbirine karşı 3-0’lık galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 3 maçta gol sesi çıkmadı. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan maçı yeşil beyazlı ekip 2-1 kazanmıştı.
Kayseri’deki maçlar
Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor, Kayseri’de 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor kazanırken 2 kez Konyaspor kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 3 kez 2-1, 1 kez 1-0, 1 kez de 3-0 galip geldi. Geçen sezon Kayseri’de oynanan maçı Konyaspor 0-2’lik sonuçla kazanmıştı. Kayserispor sahasında 16 gol atarken, Konyaspor ise 13 gol attı.
Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan 25 Süper Lig maçı ve bu maçlarda sonuçlar şöyle:
2019/2020 Konyaspor-Kayserispor 2-1
2018/2019 Konyaspor-Kayserispor 0-1
2018/2019 Kayserispor-Konyaspor 0-2
2017/2018 Konyaspor-Kayserispor 2-0
2017/2018 Kayserispor-Konyaspor 2-1
2016/2017 Kayserispor-Konyaspor 2-1
2016/2017 Konyaspor-Kayserispor 1-0
2015/2016 Konyaspor-Kayserispor 1-0
2015/2016 Kayserispor-Konyaspor 1-1
2013/2014 Konyaspor-Kayserispor 3-0
2013/2014 Kayserispor-Konyaspor 0-0
2010/2011 Kayserispor-Konyaspor 1-3
2010/2011 Konyaspor-Kayserispor 0-1
2008/2009 Kayserispor-Konyaspor 1-1
2008/2009 Konyaspor-Kayserispor 0-0
2007/2008 Kayserispor-Konyaspor 3-0
2007/2008 Konyaspor-Kayserispor 1-1
2006/2007 Kayserispor-Konyaspor 2-1
2006/2007 Konyaspor-Kayserispor 1-1
2005/2006 Konyaspor-Kayserispor 1-0
2005/2006 Kayserispor-Konyaspor 1-0
2004/2005 Konyaspor-Kayserispor 3-1
2004/2005 Kayserispor-Konyaspor 2-2
1992/1993 Konyaspor-Kayserispor 0-0
1992/1993 Kayserispor-Konyaspor 1-1

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