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Kayserispor, İlhan Parlak'ı transfer etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Kayserispor, İlhan Parlak'ı transfer etti

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki forvet oyuncusu sarı-kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İlhan, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 33 maçta 7 gol attı.

Kayseri ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana hoş geldin İlhan Parlak." paylaşımında bulundu.

İlhan Parlak da ise yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altyapısından yetiştiğim, taraftarı olduğum, evime, Kayserispor'uma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu transferde başta Berna Gözbaşı başkanımız ve Bülent Bölükbaşı abim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

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