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Kayserispor ilk deplasman galibiyetini aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.10.2020 08:54 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini MKE Ankaragücü’nü yenerek elde etti.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 4.haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü’nü İlhan Parlak’ın golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde eden Sarı-Kırmızılılar iç sahada aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini bir anlamda deplasmanda aldığı galibiyetle telafi etti.

Kayserispor ilk deplasman galibiyetini aldı

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini MKE Ankaragücü’nü yenerek elde etti.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 4.haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü’nü İlhan Parlak’ın golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde eden Sarı-Kırmızılılar iç sahada aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini bir anlamda deplasmanda aldığı galibiyetle telafi etti. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.

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Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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