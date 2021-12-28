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Kayserispor, İtalyan futbolcu Bertolacci'yi transfer etti

28.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, İtalyan futbolcu Bertolacci'yi transfer etti

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalyan futbolcu Bertolacci ve kulübüyle 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

30 yaşındaki Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı.

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