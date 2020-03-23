YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Kadir Has’ı unutmadı

Kayserispor, Kadir Has’ı unutmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, ölümünün 13.

Kayserispor, Kadir Has’ı unutmadı

Hes Kablo Kayserispor, ölümünün 13. yıldönümünde hayırsever iş adamı Kadir Has’ı unutmadı.
Süper Lig ekibi Hes kablo Kayserispor, ölümünü 13. yıldönümünde hayırsever iş insanı Kadir Has için anma mesajı yayınladı. Mesajda, ’’Vefatının 13. yılında Kadir Has’ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz’’ denildi. 20 Eylül 1921’de Kayseri’de dünyaya gelen Kadir Has, özellikle otomotiv sanayine yönelik işlerde birçok başarıya imza atarken hayırsever kişiliğe ile ön plana çıktı. 22 Mart 2007 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybeden Kadir Has, Kayseri’de birçok önemli hayır işlerine imza aterken, Kayseri’de yer alan stat ve spor salonu ile birlikte Kayserispor’un Krapuzatan’da bulunan tesislerine ismi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Aydın Ülkü Ocakları yaşlılar için yardıma hazır

Aydın Ülkü Ocakları yaşlılar için yardıma hazır

Odunpazarı’nda banklar kaldırıldı

Odunpazarı’nda banklar kaldırıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:50
İkindi
16:17
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hipokrat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.