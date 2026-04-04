SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kaleden kaleye gol attı! Milyonda bir yaşanacak olay

Kasımpaşa-Kayserispor maçında Süper Lig'de daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Kasımpaşa kalecisi Gianniotis, kendi kalesi önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

Emre Şen
Andreas Gianniotis

YUN Yunanistan
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Tüm sosyal medya Kasımpaşa kalecisinin attığı bu golü konuşuyor. Gianniotis, kendi kalesi önünden beklenmedik bir şekilde topa vurdu ve rüzgarın da etkisiyle top ağlarla buluştu.

KALECİ GIANNIOTIS GOL SEVINCI YAŞADI

Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kaleden kaleye gol attı! Milyonda bir yaşanacak olay 1

Kasımpaşa kalecisi Gianniotis’in 66’ncı dakikada attığı golle farkı 2’ye çıkarttı. Becao’nun pasıyla kendi ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Gianniotis’in yaptığı uzun vuruşta Kayserispor ceza alanında seken top önde olan kaleci Bilal’in üstünden ağlara gitti: 2-0. Kasımpaşa 89’uncu dakikada 10 kişi kaldı. Portekizli orta saha oyuncusu Cafu, orta alanda Onugkha’ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal ederek Cafu’yu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kaleden kaleye gol attı! Milyonda bir yaşanacak olay 2

Gianniotis'in attığı bu gol kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Kayserispor Gianniotis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Arda ayağa kalk, büyüğün geldi
kaleden kaleye gol sayılmaz 😏😅
o dediğin, mahalle maçlarında olur 😂
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.