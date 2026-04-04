Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kaleden kaleye gol attı! Milyonda bir yaşanacak olay

Tüm sosyal medya Kasımpaşa kalecisinin attığı bu golü konuşuyor. Gianniotis, kendi kalesi önünden beklenmedik bir şekilde topa vurdu ve rüzgarın da etkisiyle top ağlarla buluştu.

KALECİ GIANNIOTIS GOL SEVINCI YAŞADI

Kasımpaşa kalecisi Gianniotis’in 66’ncı dakikada attığı golle farkı 2’ye çıkarttı. Becao’nun pasıyla kendi ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Gianniotis’in yaptığı uzun vuruşta Kayserispor ceza alanında seken top önde olan kaleci Bilal’in üstünden ağlara gitti: 2-0. Kasımpaşa 89’uncu dakikada 10 kişi kaldı. Portekizli orta saha oyuncusu Cafu, orta alanda Onugkha’ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal ederek Cafu’yu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Gianniotis'in attığı bu gol kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.