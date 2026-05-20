Erdoğan'dan Bakan Bak'a 'Dünya Kupası' uyarısı: 'Kazanacağız' diyeceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi.
Program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.
Turnuva öncesi Türkiye’nin hedeflerinin konuşulduğu programda Bakan Osman Aşkın Bak, “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’a dönerek, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” sözleriyle karşılık verdi.
Erdoğan’ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koparken, programda milli takımın hedefleri ve hazırlık süreci de konuşuldu. Erdoğan’ın “kazanacağız” vurgusu kısa sürede gündem oldu.
