Erdoğan'dan Bakan Bak'a 'Dünya Kupası' uyarısı: 'Kazanacağız' diyeceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi.

Program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

BAKAN BAK: "DÜNYA KUPASINDA SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"

Turnuva öncesi Türkiye’nin hedeflerinin konuşulduğu programda Bakan Osman Aşkın Bak, “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "KAZANACAĞIZ DİYECEKSİN"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’a dönerek, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” sözleriyle karşılık verdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan’ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koparken, programda milli takımın hedefleri ve hazırlık süreci de konuşuldu. Erdoğan’ın “kazanacağız” vurgusu kısa sürede gündem oldu.