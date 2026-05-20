Erdoğan'dan Bakan Bak'a 'Dünya Kupası' uyarısı: 'Kazanacağız' diyeceksin

Dünya Kupası hedeflerinin konuşulduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog gündem oldu. Erdoğan'ın sözleriyle salonda alkış tufanı koptu.

Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi.

Program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

BAKAN BAK: "DÜNYA KUPASINDA SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"

Turnuva öncesi Türkiye’nin hedeflerinin konuşulduğu programda Bakan Osman Aşkın Bak, “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "KAZANACAĞIZ DİYECEKSİN"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’a dönerek, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” sözleriyle karşılık verdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan’ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koparken, programda milli takımın hedefleri ve hazırlık süreci de konuşuldu. Erdoğan’ın “kazanacağız” vurgusu kısa sürede gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Osman Aşkın Bak Recep Tayyip Erdoğan dünya kupası
