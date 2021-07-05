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Kayserispor, Kanga ile yollarını ayırdı

05.07.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Kanga ile yollarını ayırdı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Fransız santrfor Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kanga, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 14 lig maçında görev almış, 2 gol kaydetmişti.

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