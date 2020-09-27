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Kayserispor Kapalı Kale lideri Dirgenali: "Ateş büyümeden neşteri vurun"

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.09.2020 08:49 | Son Güncelleme

Kapalı kale taraftar lideri Ahmet Dirgenali, Kayserispor’da kötü gidişe dur denilmesi gerektiğini söyledi.Hes Kablo Kayserispor’un en büyük taraftar grubunun lideri olan Ahmet Dirgenali, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Saha içinde ve kenarında kime neşter vurulması gerekiyorsa vurun daha geç olmadan.

Kayserispor Kapalı Kale lideri Dirgenali: "Ateş büyümeden neşteri vurun"

Kapalı kale taraftar lideri Ahmet Dirgenali, Kayserispor’da kötü gidişe dur denilmesi gerektiğini söyledi.
Hes Kablo Kayserispor’un en büyük taraftar grubunun lideri olan Ahmet Dirgenali, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Saha içinde ve kenarında kime neşter vurulması gerekiyorsa vurun daha geç olmadan. Aksi takdirde bu ateş büyür" uyarısında bulundu.
Kayserispor’un ilk 3 haftada sergilediği futbol ve aldığı sonuçları değerlendiren Ahmet Dirgenali, "Bu hafta Sapunaru özelinde kendimize göre haklı bir isyanda bulunduk. Bugün aldığımız sonuçta bunun yansımasını hep birlikte gördük. Saha içinde ve kenarında kime neşter vurulması gerekiyorsa vurun daha geç olmadan. Aksi takdirde bu ateş büyür" çağrısında bulundu.

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