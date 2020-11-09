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Kayserispor kaptanı ıslıklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 09:01 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar, Hatayspor maçında ıslıklandı.Bu sezon Hes Kablo Kayserispor takımının kaptanlığını üstlenen Hasan Hüseyin Acar, haftalardır sergilediği kötü futbolu ile tepki çekerken Hatayspor maçında taraftarın protestosuyla karşılaştı.Hasan Hüseyin Acar, Hatayspor maçının 71.

Kayserispor kaptanı ıslıklandı

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar, Hatayspor maçında ıslıklandı.
Bu sezon Hes Kablo Kayserispor takımının kaptanlığını üstlenen Hasan Hüseyin Acar, haftalardır sergilediği kötü futbolu ile tepki çekerken Hatayspor maçında taraftarın protestosuyla karşılaştı.
Hasan Hüseyin Acar, Hatayspor maçının 71. dakikasında oyundan çıkarken Kayserispor taraftarı tarafından ıslıklandı. Oldukça morali bozuk görünen Hasan Hüseyin Acar, maçın bitiş düdüğü sonrasında Kayserispor taraftarının "Kayserispor buraya" sloganları ile tribüne çağırıp alkış tuttuğu futbolcular arasına katılmadı.

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