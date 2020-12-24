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Kayserispor kazanmak istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.12.2020 09:50 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ligdeki 3.

Kayserispor kazanmak istiyor

Hes Kablo Kayserispor ligdeki 3. galibiyetini Konyaspor’u yenerek elde etmek istiyor.
Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı. Bugün oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmak isteyen sarı kırmızılı takımda 4 eksik bulunuyor. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde çalışmalarını tamamlayan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları süren kaleci Silviu Lung, Yasir Subaşı, Harrison Manzala ve Ömer Uzun maç kadrosunda yeralmayacak. Sakatlığı geçen İlhan Depe ise maç kadrosunda olacak.
Hes Kablo Kayserispor’un tecrübeli futbolcularından İlhan Parlak, "Son haftalarda iyi futbol oynamamıza rağmen bir türlü kazanamıyoruz. Bugün yine iyi futbol oynayıp fırsatları değerlendirip 3 puan almak istiyoruz. Umarım her şey güzel geçer ve kazanan biz oluruz" dedi.

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