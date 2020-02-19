Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıktı.

Karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün satışa sunuldu. Cumartesi günü saat 14:00’de başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Kayserispor kulübü tarafından belirlendi. Bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 40 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 40 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 45 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 45 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL

Öğrencilere Kuzey Üst: 10 TL

Misafir Tribün: 50 TL

