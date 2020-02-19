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Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23.

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıktı.
Karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün satışa sunuldu. Cumartesi günü saat 14:00’de başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Kayserispor kulübü tarafından belirlendi. Bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 40 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 40 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 45 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 45 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL
Öğrencilere Kuzey Üst: 10 TL
Misafir Tribün: 50 TL

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İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
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Kocasinan
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