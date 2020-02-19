YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor-Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Kayserispor-Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 13:27 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak olan ligin 23.hafta karşılaşmasını Bursa Bölgesinden FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler yönetecek.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23.haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 14.00’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspormaçında görev yapacak hakemler açıklandı.Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kayserispor-Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak olan ligin 23.hafta karşılaşmasını Bursa Bölgesinden FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23.haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 14.00’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspormaçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın...
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçının VAR Hakemi Emre Malok olurken, AVAR Hakemi ise Murat Erdoğan yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
12:57
İkindi
15:57
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.