YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kaçan 2 puana üzülüyoruz"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kaçan 2 puana üzülüyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.12.2020 20:34 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kaçan 2 puana üzülüyoruz"

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, 2 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Tokgöz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada mücadele eden bir Kayserispor izlediklerini aktardı.

Sahada rakibe üstünlük kurduklarını vurgulayan Tokgöz, "Neredeyse tek kale top oynadık. Topu rakibe hiç vermedik. Genç kalecimiz Doğan başta olmak üzere tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Tokgöz, iyi oynamalarına rağmen golü bulamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Golü bulabilseydik farka gidebilecek bir maçtı. Bunu herkes gördü. Ben takımımızın oyunundan memnunum. Bugün 3 puan almak için sahaya çıkmıştık. Galip gelmek için de her şeyi yaptık ama golle nihayetlendiremedik. Kaçan 2 puan için üzgünüz. Rakip takım oyuncusu Pereira'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bunu da Abdullah Hoca gördü ve oyuncuyu ikinci yarı oyundan aldı. Bilal Başaçıkoğlu'nun hareketi ise direkt kırmızı kartı gerektiriyordu. Hakemlerin daha cesur olmasını, daha cesaretli kararlar almasını diliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:40
Öğle
12:37
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.