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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Şu anda mücadele eden bir takım var"

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.03.2020 20:30 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Şu anda mücadele eden bir takım var"

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kalan haftalarda iyi performans göstererek zoru başarmak istediklerini söyledi.

Gözbaşı, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilere, dertlerinin Kayserispor'un şehirle bütünleşmesi olduğunu söyledi.

Futbolculara şehre aidiyet duygusunu aşılamak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, yerel basına bu konuda önemli görevler düştüğünü, kulüp yöneticilerinin gelip geçici olduğunu bildirdi.

Gözbaşı, göreve geldikleri günden beri polemiklerden uzak durduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim tek hedefimiz var. Yapabilirsek bir mucize gerçekleştirmek. Görevi devraldığımızda ortada olmayan bir takım vardı. Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız. Kayserispor'un düşmemesi için her yerden destek ve dua alıyoruz."

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Kayseri Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı

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