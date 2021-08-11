Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Günaydın'ın makamında gerçekleşen ziyarete, Gözbaşı'nın yanı sıra teknik direktör Yalçın Koşukavak, futbol direktörü Ali Naibi ile oyuncu İlhan Parlak da katıldı.
Ziyarette Gözbaşı, Günaydın'a "38" sırt numaralı Kayserispor formasını hediye etti.
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